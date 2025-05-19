Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. İşte sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

İNGİLTERE

Tottenham / Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Chelsea

*UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak. Premier Lig'i Liverpool şampiyon olarak tamamladı. Arne Slot'un ekibi de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

*Kalan dört takımın ligdeki sıralaması kesinleşmedi.

İTALYA

Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Lazio ve Roma

*Juventus, Lazio ve Roma'dan bir takım. Ligdeki sıralama henüz kesinleşmedi.

İSPANYA

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao ve Villarreal

*Athletic Bilbao ve Villarreal'in ligdeki sıralaması kesinleşmedi.

ALMANYA

Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund

FRANSA

Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco

HOLLANDA

PSV Edinhoven ve Ajax

PORTEKİZ

Sporting Lizbon

BELÇİKA

Union Saint-Gilloise veya Club Brugge

*Belçika'da sıralama kesinleşmedi.

ÇEKYA

Slavia Prag

YUNANİSTAN

Olympiakos

DİĞER TAKIMLAR

Galatasaray'ın rakipleri arasında play-off turlarından gelecek 7 takım da bulunuyor. Bu rakipler, Devler Ligi'nde oynanacak play-off turunun ardından netlik kazanacak.

4. TORBADAN KATILIM

UEFA katsayı puanına göre sarı-kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılması bekleniyor.

ELEME TAKVİMİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme turu maçları 8-9 ve 15-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Devler Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihleri arasında, üçüncü eleme turu karşılaşmaları ise 5-6 ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

PLAY-OFF KURALARI

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesindeki tur olan play-off'ta ise kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak. 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihleri arasındaki maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netlik kazanacak.

TAKVİM

Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun lig aşamasının takvimi ise şöyle:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

FORMAT

Takımlar dört torbaya ayrılır. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda 8 maç oynar.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir. Galatasaray, geçtiğimiz sezon aynı formatla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.