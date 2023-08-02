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Spor

5 yıllık sözleşme yolda! Ousmane Demebele, PSG ile anlaştı

Barcelona forması giyen Fransız yıldız Ousmane Dembele, Paris Saint Germian ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
5 yıllık sözleşme yolda! Ousmane Demebele, PSG ile anlaştı
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Barcelona forması giyen Fransız yıldız futbolcu, Ousmane Dembele, Paris Saint Germian'e transfer oluyor.

26 yaşındaki oyuncu, Fransız devinin teklifini kabul etti ve ülkesine giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

PSG, Katalan ekibine 50 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

XAVİ: 'PSG'NİN TEKLİFİ İLE YARIŞAMAYIZ, BURADA KALMASINI İSTERDİM'

Barcelona teknik direktörü Xavi, yıldız futbolcunun transferi hakkında konuştu. İspanyol teknik adam; 'Dembele bize PSG'nin teklfini kabul ettiğini ve takımdan ayrılmak istediğini söyledi. PSG güzel bir teklif ile ona geldi. Bu teklif ile rekabet edemeyiz. Gitmesi Beni üzüyor mutlu olması için çok ilgilendik. Burada kalmasını isterdim. O gidiyor' ifadelerini kullandı.

Dembele 2017 yılında Borussia Dortmund'dan 140 milyon euro'ya Barcelona transfer olmuştu.

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