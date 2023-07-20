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Spor

50 milyon euroluk dev teklif! Galatasaray'ın 2 yıldızı Suudi Arabistan'ın yeni hedefi

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın iki yıldızına Suudi Arabistan'dan teklif var. Sarı-kırmızılılarda forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ve Rumen oyuncu Olimpiu Morutan için 50 milyon euroluk dev teklif geldi. Galatasaray teklifleri değerlendirme aşamasında bulunuyor. İşte detaylar...

Fanatik20 Temmuz 2023 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
50 milyon euroluk dev teklif! Galatasaray'ın 2 yıldızı Suudi Arabistan'ın yeni hedefi
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da ayrılacak isimler hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Suudi Arabistan'dan, sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olan 4 takım bulunuyor. Ancak İtalyan futbolcu, hem genç yaşı hem de gelecek kariyerini düşünmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yani 24 yaşındaki oyuncunun, şu anda takımdan ayrılması pek olası gözükmüyor.

MORUTAN'A 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Öte yandan geçen sezon kiralık olarak Pisa'da görev yapan Olimpiu Morutan'ın da talibi bir hayli fazla. Tutto Mercato'nun haberine göre; Rumen orta saha oyuncusu için 15 milyon euro'luk bir teklif geldiği öne sürüldü. Yönetimin ise bu teklife sıcak baktığı ve oyuncunun da gitmek istemesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu kaydedildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da geçiren Olimpiu Morutan, çıktığı 35 lig maçında 6 gol 8 asist kaydederken, Nicolo Zaniolo sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetti.

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