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Spor

50 milyon euroluk transfer! Lucas Hernandez, Paris Saint Germain'de

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen PSG, Bayern Münih'ten Fransız stoper Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.

9 Temmuz 2023 Pazar 15:26 - Güncelleme:
50 milyon euroluk transfer! Lucas Hernandez, Paris Saint Germain'de
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Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyon olan ancak Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Paris Saint-Germain transfer dönemine hızlı girdi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen PSG, Bayern Münih'ten, Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.

50 MİLYON EURO

Fransız basınına göre Paris Saint-Germain bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis ödeyecek ve bu transfer en pahalı stoperler listesinde yer alacak.

11 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca 10 resmi maça çıkabilen Lucas Hernandez bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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