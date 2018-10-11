54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı başladı
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabının startı, Fethiye'de verildi.
TUR 2018'in Fethiye-Marmaris etabının startını Cumhuriyet Meydanı'nda Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.
Toplam 20 takımdan 140 sporcunun yer aldığı turun üçüncü günündeki Fethiye-Marmaris etabında bisikletçiler, 132,7 kilometre pedal çevirecek.
Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre yol kat edecek.
İstanbul'da 14 Ekim Pazar günü tamamlanacak turun 149,6 kilometrelik Alanya-Antalya etabını, 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle bitiren Bora-Hasgrohe takımından Sam Bennett genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giydi.
Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri mayosu ile zirvedeki yerini korudu.
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