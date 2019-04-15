55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

Yarın başlayacak 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun basın ve takımların tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Yarın saat 11.00’de Sultanahmet’teki Ayasofya Müzesi’nin önünden verilecek startta 17 takım sporcuları ilk etap olan İstanbul-Tekirdağ arasında pedal basacak. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yarış komiseri Roland Hofer Türkçe konuşarak başladığı konuşmasının bu bölümünü bitirirken, “Çok zor diliniz var. Ama artık İngilizce devam edeceğim” derken şu konulara değindi:

“KARTEPE TIRMANIŞ ETABI BİRİNCİYİ TAYİN EDER”

“Geçen sene büyük aşama kaydetmiştiniz. Yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim Türkiye’ye. O zamanki organizasyonla, bugünkü organizasyon arasında büyük fark var. Elbette bunda Yarışın UCI takvimine girmesinin önemi büyük. 17 takımla yarış başlayacak. Yeni bir ortam var. Marmara denizinin etrafını dolaşacağız. Türk Milli Takımını da burada görmek çok güzel. Bu yıl Edremit’ten, Balıkesir’e bir transferimiz olacak ve tek transferle yarışı bitireceğiz. Bilindiği gibi geçen yıl fazla bir transfer yaşamıştık. Tırmanış etabının da çok zor geçeceğini umuyorum. Kraliçe etapta Genel Klasman birincisinin de belli olacağını umuyorum. Herkese başarılar diliyorum.

FEDERASYON BAŞKANI KÜÇÜKBAKIRCI, “SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı konuşmada, “Göreve gelirken Türkiye’de ayak basmadık yer bırakmayacağız demiştik. Yeni parkurla bu sözümüzü tuttuk” dedi. Küçükbakırcı şöyle konuştu;

“Yaklaşık yarım asırlık geçen bir organizasyonla karşı karşıyayız. 1965 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. Ben de bu yeni rotamızda epey pedal çevirmiş biriyim. Göreve geldiğimiz zaman ayak basmadık yer bırakmayacağız demiştik. İşte buyurun huzurunuzda yeni parkur ve yeni heyecan. Biz sözümüzü tuttuk. Bu nostaljik Tur’umuzun yeni bir soluk getireceğinden hiç şüphemiz yok. Dünyanın tek kıtalararası organizasyon yapan ülkesiyiz. 17 takımın sporcuları şimdi yeni parkurda Türkiye’nin yeni doğasıyla baş başa kalacak. Bu yıl Tour de France koşmuş, Giro’da (İtalya Turu) yer almış çok güçlü pedallar var. Sponsorlarımızın öneminin büyük olduğuna inanıyorum. Bu destekçilerin de artacağından hiç şüphem yok. “Başkan Küçükbakırcı daha sonra kendisi ile bu turda 50 önce koşmuş sporcuları tanıttı. Nostaljik Marmara Turu’nu 50 yıl önce koşan sporculardan bazıları şöyle: Kenan Yastıman, Gürol Atasoy, Bekir Kıvanç, Ahmet Akyürek ve Ferhunde Öğünç.

Dünyada bisiklet üzerinde hala 80 yaşın üzerinde koşmuş birçok sporcu olduğuna değinen Başkan sözlerini tamamladı.

CUMHURBAŞKANILIĞI DESTEK VE MALİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT KAZAN, “HEYECANIMIZ BÜYÜK”

Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tur’umuzun bu yıl değişik rotada yarışmasından son derece heyecanlıyız. Türkiye’nin tanıtımı için yapılan bu organizasyon dünyanın en prestijli organizasyonudur. Yabancı sporcuları yeni İstanbul havalimanında karşıladık. Ayrıca gurur ve heyecan duyduk. Yeni havalimanımızda böyle yabancı takımları tarafından ilgi ile takip edilmiş oldu. Tur’umuz Ayasofya müzesi önünden start alıp yine altı gün içinde burada sona erecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da başarı dileklerine size sunmak isterim. Ayrıca sponsorlarımıza da verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum.”

GENÇLİK SPOR BAKAN YARDIMCISI YERLİKAYA, “TUR’UN ÇAPI GENİŞLEMELİ

Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da söz alırken Tur’un çapının genişlemesi konusuna değinerek şunları söyledi:

“Mücadele edecek sporcularımızdadır artık söz. Kıtalararası yapılan bu tek organizasyonu düzenlemenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Kabuğuna artık sığmayan bir etkinlikle yine baş başayız. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bunu genişletmek için uğraşmalıyız. Spor insanlarım birbirinden kaynaştığı dil, din ayırt etmeksizin yaptığı büyük etkinliktir. Bisiklet alanlarının geliştirmesi talimatı bizzat sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilmiştir. İllerde bu organizasyona destek olan tüm çalışanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve sporculara başarılar diliyorum.

YENİ PARKURUN TANITIMI ALPHAN’DAN

55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yarış direktörü Berat Alphan da yeni nostaljik rotayı tanıtan bilgiler vererek parkur içindeki prim kapıları, etaplar ve lider formaları hakkında bilgi verdi. Alphan, yeni parkurun yeni heyecan getireceğini ve görülesi yerlerle Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nin dünyaya tanıtılacağını ifade etti.