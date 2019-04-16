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55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda start verildi

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'da başladı. Sultanahmet Meydanı'nda startı verilen TUR 2019'da, 17 takımdan 119 bisikletçi mücadele edecek.

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55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019) başladı.
 
Sultanahmet Meydanı'nda başlayan TUR 2019'un startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. TUR 2019'a, 17 takımdan 119 bisikletçi katılıyor.
 
Dünya Turu'nun takviminde üçüncü kez gerçekleştirilen yarışın ilk gününde bisikletçiler, İstanbul ile Tekirdağ arasındaki 156,7 kilometrelik etapta mücadele edecek.
 
Bu yıl, ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulacak 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılacak sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.
 
(AA)
 
 

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