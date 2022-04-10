57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Etabın startı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Bodrum İskele Meydanı'ndan verildi.

Turun 207 kilometrelik ilk etabına, 25 takımdan 167 bisikletçi katıldı.

Bisikletçiler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan etabı tamamlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaşacak.



Etap, Kuşadası Limanı önündeki finiş alanında sona erecek.



T.C Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü - Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve il protokolü tarafından yarışın startı birlikte verildi. 167 sporcu aynı anda pedal çevirirken, vatandaşlar o anlara alkışlarla destek verdi.

KITALARI BİRLEŞTİRECEK

6 WorldTour, 12 Pro ve 7 kıta takımının yer alıp dünyanın en önemli bisiklet takımlarından bazılarına ve dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a 8 günde 1303 kilometre mesafe kat edecek. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonları arasındaki tur dünyşe çapında 700 milyon kişiye ulaşacak. Bu yıl, "Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlenen, geçen yıl yangın felaketinin yaşandığı turizm cenneti Bodrum'dan başlayan yarışta pedallar, hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak. Yarışın şampiyonluk ödülleri NFT (Non-Fungible Token - Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında olacak.