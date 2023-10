58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü geleneksel Alanya-Antalya etabı ile başlıyor

Genç yetenekler ve dünya yıldızı bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği TUR 2023, 24 Takımda 36 ülkeden, 168 bisikletçi ile yarın Alanya'dan 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı ile start alıyor...

UCI dünya sıralaması birincisi UAE Team Emirates, Tour of Türkiye'de... UCI dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Team Emirates ile birlikte WorldTeam kategorisinde Belçika'dan Alpecin-Deceuninck, Kazakistan'dan Astana Qazaqstan Team ve Almanya'dan Bora-Hansgrohe, Türkiye'de mücadele edecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Alanya'dan İstanbul'a 8 günde 1.235,1 kilometre mesafe kat edecek. TRT Spor Yıldız ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak, bant yayınlar ve özel içeriklerle yaklaşık 5 kıtada 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak organizasyonu, 100'e yakın yerli-yabancı medya mensubu da yerinde takip edecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya basın toplantısı, Alanya Kaymakamı Sayın Fatih Ürkmezer, İçişleri Bakanlığı TUR 2023 Güvenlik Genel Koordinatörü Muhammed Şahin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali katılımıyla Alanya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: "Bu yıl Cumhuriyet'imizin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 100. yılı. Bu yıl şubat ayındaki yıkıcı depremle ülkedeki tüm spor faaliyetleri iptal oldu. İptal olan TUR için haziran ayından itibaren Uluslararası Bisiklet Federasyonu ile görüştük. Onlara, "Biz faaliyetlerimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği 100. yıl vizyonuna Türkiye Bisiklet Federasyonu da uyacak. Bu turu yapacağız." dedik. Bisiklet ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ne kadar teşekkür etsek az. Olmayan, iptal olan bir TUR ile ilgili talimat vererek bugün başlamamızı sağladı. Ayrıca sporun lideri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Tarihi bir yıl yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Ramazan Yılmaz ile birer gümüş ve bronz madalya kazandık. Sportif anlamda bugüne kadar olmadığı kadar başarılıyız. Geçen haftaya kadar uluslararası hakemimiz yoktu. Koray Cantez hocamız, artık ülkemizi dünyada bisiklet hakemi olarak temsil edecek. Tarihte ilk defa 4 profesyonel takımımız oldu. 2011'e kadar ülkemizde profesyonel bisiklet takımımız yoktu. Artık amatörlerin yarıştığı Gran Fondo yarışlarında 2 bin kişi start alıyor. 2006'da 5-6 kişiyi bir araya getiremediğimiz günleri hatırlıyorum. TUR, bir sportif organizasyonun çok ötesinde. Burada tanıtım var. Geçen yıl 615 milyon haneye ulaşmıştık. Bu yıl çok daha fazlasına ulaşacağız. Bir ülke bundan daha güzel nasıl tanıtılır?

Hazırlıklarımızı tamamladık. Bunları yaparken İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Belediye Başkanlarımız, Valilerimiz, Kaymakamlarımız ve bunları kamuoyuna duyuran değerli basın mensuplarıyla birlikte yapıyoruz. İnşallah gelecekte 100'üncüsü de yapılacak. Depreme rağmen bu turun yapılması, ülkemizin 100. yıl vizyonunu ortaya koyuyor. Bisiklet ailesi olarak gösterdiğimiz çaba ve çalışmalarla Türkiye'nin bisiklet sporuna verdiği değere karşılık ülkemizi "Bisiklet Ülkesi" yapacağız" dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan: "Adıyla anlamlı olan bu turun bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılı ile taçlanacak olması yarışımıza özel bir anlam katmakta. Sekiz gün sürecek tarih, doğa ve performans yolculuğuna tanıklık edeceğiz. Çok heyecanlıyız. Katılan tüm ekiplere başarılar, nice 58 yarışlar diliyorum" dedi.

Alanya Kaymakamı Sayın Fatih Ürkmezer: "Alanya Kaymakamlığı olarak bugüne kadar yarışın genel düzeni ve güvenliği için önemli çalışmalar yaptık. Artık bu çalışmalarımızın sonuna gelmek üzereyiz. 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Alanya gibi Akdeniz'in incisi, Selçuklu'ya başkentlik yapmış ve tarihi, doğası, kültürü, sporu, turizmiyle ön plana çıkan güzel bir kentten başlamasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: "Gerek ülkemiz gerekse bölgemiz için son derece önemli olan bu organizasyonun Alanya'dan başlamasından dolayı son derece mutluyuz. Dünyanın en huzurlu, mutlu ve güvenli şehirlerinden biri olan Alanya'mızın hem ülkemizde hem de uluslararası alanda tanıtılacak olması bizim için bir gurur. Bu turda emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum. Cenabı Allah kazasız belasız tamamlanmasını nasip etsin" dedi.

İçişleri Bakanlığı TUR 2023 Güvenlik Genel Koordinatörü Muhammed Şahin: "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, 'Daha çok çevre, enerji, bisiklet ve hareket.' diyoruz. Sekiz etabın da güzel bir şekilde geçmesini diliyoruz" dedi.

TUR 2023 Yarış Direktörü Vladimiros Petsas: "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Başkan Emin Müftüoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu olabilecek en yüksek seviyeye çıkarma gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bireysel organizasyon değil. Tam bir takım çalışması var. Bizler, yerel hakemlerimiz, uluslararası komiserlerimizle yarışın en üst kalitede olması için çalışacağız. Bu sahnenin arkasında mücadele eden çok insan var. Çok üst seviye bir bisiklet mücadelesi olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin tarihsel ve doğa güzelliklerini yaşayacağız. Herkese bol şans diliyorum" dedi.

TUR 2023 Yarış Direktörü Mutlu Erçevik: "Yepyeni bir heyecan başlıyor. En başından beri her yıl küçük dokunuşlarla da olsa TUR'a yenilikler katmak, organizasyonu dünyanın en önemli yarışları arasına sokmak için mücadele ediyoruz. İyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bu yıl yaptığımız dokunuşlarla mücadeleyi bir üst seviyeye getireceğimize inanıyorum. İzleyenler çok keyifli bir tur yaşayacak" dedi.

İlk Pedal Saat 11.40'ta Dönecek

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e uzanan güzergâh boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7. etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a transferinin ardından İstanbul-Sultanahmet Etabı ile sona erecek.

24 Takımda 36 Ülkeden, 168 Bisikletçi Yarışacak

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, Dünya ve Olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda Almanya'dan Belçika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne Hollanda'dan İspanya'ya, İtalya'dan Japonya'ya Türkiye'den Yeni Zelanda'ya 24 takımda 36 ülkeden 168 bisikletçi yarışacak.

Tur 2023 Katılan Takımlar:

Organizasyonun Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:

TUR 2023'te 4 dünya, 7 profesyonel, 12 kıta takımı ile 1 milli takım pelotonda mücadele verecek.

WorldTeams kategorisinde katılan takımlar:

Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora – Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

ProTeams kategorisinde katılan takımlar:

Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Team Corratec Selle Italia (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Green Project-Bardiani CSF-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

ContinentalTeams kategorisinde katılan takımlar:

Abloc CT (Hollanda), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Bike AID (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), P & S Benotti (Almanya), Shimano Racing (Japonya), Sofer – Savini DUE – OMZ (Romanya), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Tarteletto – Isorex (Belçika), Team Medellin – EPM (Kolombiya), Voster ATS Team (Polonya)

Milli Takım kategorisinde katılan takım:

Team Netherlands (Hollanda)

UCI Dünya Birincisi UAE Team Emirates Tour of Türkiye'de

UCI dünya takımlar sıralamasında ilk sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Team Emirates ile dünya takımları Belçika'dan Alpecin-Deceuninck, Kazakistan'dan Astana Qazaqstan Team ve Almanya'dan Bora-Hansgrohe, Türkiye'de mücadele edecek.

Dünya Takımları

Alpecin-Deceuninck:

Astana Qazaqstan

Bora-hansgrohe:

UAE Team Emirates:

Dikkati çeken sporcular

TUR 2023'te dünyanın önemli bisikletçileri pedal çevirecek.

Fransa Bisiklet Turu (Tour de France) ile İtalya Bisiklet Turu (Giro d'Italia) gibi Grand Tour'larda etap kazanan ve en iyi sprinter ünvanı elde eden Mark Cavendish, 11 etap zaferiyle de Türkiye Turu'nda en fazla etap kazanan 2 isimden biri. Ünlü Britanyalı bisikletçi Kazakistan'ın Astana takımı ile start alacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) dünya sıralamasında 8. basamakta yer alan, 2023 Tour de France'da yeşil mayo sahibi olan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da 2021 ve 2022 yıllarında 2 kez yeşil mayo kazanan Belçikalı genç bisikletçi Jasper Philipsen, Alpecin Deceuninck formasıyla sprint mücadelelerinde olacak.

Türkiye Turu'nun son iki yılını ikincilikle kapatan Avusturalyalı Jay Vine, bu yıl UAE Team Emirates'e transfer olarak World Teams seviyesine çıktı. Genel klasmancı bisikletçi, TUR 2023'te ilk sıraya çıkabilmek için mücadele edecek.

Hollanda Milli Takımı'nın pist bisikleti madison kategorisinde dünya şampiyonu sporcusu Havik Yoeri de 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele verecek.

"Tour of Türkiye 2023"te ilk pedal yarın çevrilecek

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın yapılacak Alanya - Antalya etabıyla başlayacak. Alanya'dan başlayıp Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden geçecek TUR 2023, 15 Ekim'de İstanbul'da sona erecek. Organizasyonda yer alacak 24 takımda, 36 farklı ülkenin vatandaşı olan 168 bisikletçi pedal çevirecek

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Göz Kamaştıran Parkuru

Genç yetenekler ve tecrübeli bisikletçilerin omuz omuza üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.235,1 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

Etaplar: Start Yarış Bitişi

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (135 km) 11:40 14:30

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (166,5 km) 12:30 17:00

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (104,1 km) 13:00 17:00

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (165,3 km) 11:10 15:30

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,6 km) 12:20 17:00

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,3 km) 11:45 17:00

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km) 11:20 15:30

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (130,5 km) 11:20 14:45

Lider Mayolar

Organizasyonun genel klasman mayosu bir kez daha turkuaz renkte olacak.

TUR'da pedal çevirecek sporcular, 4 lider mayoyu giymek için mücadele verecek.

Organizasyonda turkuaz mayo, yarışın genel klasman lideri olan sporcunun üstünde olacak. En iyi tırmanışçı kırmızı mayoyu giyerken, sprint mücadelelerinde en fazla puanı toplayacak bisikletçi ise yeşil mayoyu taşıyacak.

Türkiye güzellikleri prim kapılarında en fazla puan toplayan sporcu da beyaz mayoyu giymeye hak kazanacak.

En iyi tırmanışçılar Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı mayoyu giyerken, sprint kapıları arasında en yüksek sürate ulaşacak bisikletçilerin mayosu ise Mosso – Ümit Bisiklet sponsorluğunda, yeşil renkte olacak.

Türkiye Sprintleri prim kapılarında en çok puan alan sporcu ise beyaz mayoyu giymeye hak kazanacak. Yarış içinde nötral servis desteği veren Shimano Türkiye bu yıl aynı zamanda Beyaz formanın da sponsoru olacak ve her prim geçişinde ülkemizin doğal güzelliklerine ve tarihi zenginliklerine vurgu yapılacak.

Sayılarla TUR 2023

Heyecan dolu dev organizasyonu ulusal ve uluslararası 100'ü aşkın medya mensubu takip edecek.

Sayısı 250'yi bulan araçlar yarış boyunca bisikletçilere ve TUR 2023 ekibine eşlik edecek. Her bir etapta, 2 bin kişilik emniyet ve jandarma ekipleri 1.235,1 kilometrelik parkurda yarışın güvenliğini sağlayacak.

Yarış süresince yaklaşık 16 bin polis ve jandarma görev yapacak. Takımlar, medya, UCI, UCI komiserleri, konuklar, hakemler, çalışanlar, gönüllüler ve sağlık ekipleri olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi etkinlikte görev alacak.

Eurosport ve TRT Spor yayımlayacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Birçok televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayımlanacak özel içeriklerle sporseverlere ulaştırılacak. Turun ilk etabı TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

Ayrıca Avrupa haricinde 4 kıtadaki 145 bölgede, 28 uluslararası medya hakları sözleşmesi imzalandı. TUR 2023'ü dünya çapında canlı ve banttan birçok televizyon kanalı izleyicilerine ulaştıracak.

Yollar kapanacak

Parkur boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Alanya'da başlayacak yarış, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Selçuk ve Manisa'dan geçerek İzmir'e gelecek. Buradan İstanbul'a taşınacak dünyanın en iyi bisikletçileri, bitişi Sultanahmet Meydanı'nda yapacak.

Dünyadaki bisiklet sporu takipçilerinin gözünü çevireceği yarış, her gün Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birine uğrayacak. Büyük bir kafilenin hareket edeceği tur süresinde birçok yolda trafik akışına izin verilmeyecek.

Viola Brand, renk katacak

Artistik bisiklet dünya şampiyonu Alman bisikletçi Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na gelecek.

"Bir bisiklet yarışından fazlası" sloganıyla bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek çok konuya vurgu yapan TUR 2023, dünya şampiyonu artistik bisikletçi Viola Brand'i ağırlayacak.

UCI'ın artistik bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran, dünya şampiyonu unvanıyla bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen "Süperstar" Viola Brand, Tour of Türkiye'de 5 etabın final mücadelesini izlemeyi bekleyen sporseverleri artistik bisiklet şovuyla eğlendirecek.

Viola Brand, 8 Ekim'de Alanya-Antalya, 11 Ekim'de Fethiye-Marmaris, 12 Ekim'de Marmaris-Yalıkavak, 14 Ekim'de Selçuk-İzmir ve 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etaplarında 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bitiş alanlarında şov yapacak.

Hatıra ormanı oluşturulacak

Organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye imza atılacak

Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Türkiye'de orman varlığının güçlendirilmesi adına yapılacak çalışma çerçevesinde, "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı" için ağaç dikme töreni gerçekleştirilecek.

Birincisi geçen sene Bodrum'da gerçekleştirilen hatıra ormanı ağaç dikiminin ikincisi, geçtiğimiz günlerde Alanya'da meydana gelen orman yangınından dolayı Avsallar bölgesinde yapılacak.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kurumsal destekçiler, yerel yönetimler ve sponsorlar güç katacak

Dünya yıldızlarının parladığı 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ana sponsoru Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve "Powered by" konumlaması ile Türk Hava Yolları olarak yer alıyor. Bisiklet sektörünün önemli temsilcilerinden Shimano ve Mosso, Co- Sponsorlar olarak TUR'a değer katacak.

"Bir Bisiklet Yarışından Fazlası" sloganıyla düzenlenecek olan organizasyonun medya sponsorları TRT, Alem FM ve Lig Radyo, yarışın tüm heyecanını ve başarılarını tüm Türkiye'ye ulaştıracak. Medya sponsorlarıyla birlikte organizasyonun geniş bir ulusal ve uluslararası erişim ağına ulaşılmasına katkı sunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), bu büyük etkinliğin Türkiye'nin güzelliklerini ve spor tutkusunu harmanlayarak dünyaya tanıtmak için önemli bir rol üstleniyorlar.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kurumsal destekçileri arasında T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi önemli kamu kurumlarının yanı sıra Valilikler, kolluk güçleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri de bulunuyor.

