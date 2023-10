58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün koşulan 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı ile sona erdi. Etabı Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen 2 saat 57 dakika 28 saniye ile kazanırken dördüncü etap zaferini elde ederek Yeşil Mayo'nun sda sahibi oldu.

TUR 2023'Ü LUTSENKO KAZANDI

Genel ferdi klasmanda birinciliği Astana Takımı'nın Kazak sporcusu Alexey Lutsenko kazandı ve Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Lutsenko, dünya literatürüne giren 1.937 metrelik Babadağ tırmanışında elde ettiği genel ferdi klasman birinciliğini beş gün boyunca korudu ve Turkuaz Mayo kazanmayı başardı. Lutsenko'nun bu başarısında hiç şüphesiz Astana Takımı sporcularının da büyük emeği vardı.

ETAP ÖNCESİ GENEL FERDİ KLASMANDA SON DURUM

İstanbul-İstanbul (Sultanahmet) etabına başlamadan önce genel ferdi klasmanda Alexey Lutsenko, 27 saat 12 dakika 46 saniye ile birinci durumdaydı. Onun 26 saniye gerisinde Bora Hansgrohe Takım'ından Ben Zwiehoff yer alıyor. Üçüncülükte yine Astana Takımı'ndan 51 saniye farkla Harold Tejada geliyor. Dördüncülükten sonraki zaman farkı ise böyle bir etapta kaza ve sakatlık olmadığı takdirde1 dakikanın çok üzerinde olduğu için kapanması mümkün görünmüyor.

YABANCI VE YERLİ TURİSTLER STARTA AKIN ETTİ

Sultanahmet Meydanı'ndaki bisikletseverler 58.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun startı öncesi alanda kurulum aşamasındaki hazırlıkları ilgiyle takip etti ve damalı bayrağın kalkmasını izledi. Kalabalık grup ısınma turları yapan bazı bisikletçilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

VE İSTANBUL STARTI VERİLİYOR

Saat 11.20'de Gençlik Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından verilen nötr startla 132 bisikletçi Sultanahmet Camii önünden pedal basarak yola koyuldu. Peloton Avrasya Tüneli'ne kopmadan girdi. Denizin altından geçerek Asya Kıta'sına ulaştı. Pelotonun önünde Spor-Toto Takımı'ndan Mustafa Tekin grubu çekmeye devam etti. Tekin'e 2 bisikletçi daha eklendi ve az farkla bu üçlü pedal basmaya devam etti. Anadolu Yakası'na ilk gelen bu üçlü oldu. Natnehel Berhan ve Kaan Soylu da iştirak etti ama peloton daha sonra bu ikiliyi yakaladı. En önde ise kaçış grubunu oluşturan üç bisikletçi devam etmeye başladı. UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine, Voster Takımı'ndan Jakup Murias ve Tarteletto'dan Mauro Werwilt tempoyu yavaş yavaş artırmaya başladı. Fark 30 saniye kadar oldu. Üçlü farkı 1 dakikaya kadar taşımamasına rağmen ön grubu oluşturmaya devam etti.

KIRMIZI MAYO JAY VİNE'NIN OLDU

Etabın 38.2 kilometresinde Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Tırmanış primi sonuçları belli oldu. TUR 2023'ün başından bu yana mükemmel bir performans gösteren UAE Emirates Takımı'nın sporcusu kapıyı birinci geçerek yerini sağlamlaştırdı ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Kırmızı Mayo'sunu kazandı. Kapıyı ikinci olarak Jakup Murias, üçüncü olarak da Mauro Wermilt geçti. Fark peloton ile 55 saniye oldu.

YEŞİL MAYO DA JASPER PHİLİPSEN'DE KALDI

65,3. kilometrede Mosso'nun sponsorluğundaki Sprint prim kapısı gerçekleşti. Daha önce Alpecin Takımı'nın sporcusu Jasper Philipsen Mayo'yu garantilediği için bu geçişin pek fazla önemi kalmadı. Philipsen bu sonuçla üst üste 3. yıl Yeşil Mayo'nun sahibi oldu. Sonuçlar şöyle

1- Jakup Murias (Voster)

2-Mauro Werwilt (Tartelotto)

3- Jay Vine (UAE Emirates)

Üçlü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de birlikte kat ederken ortaya mükemmel görüntüler çıktı. Bu arada kaçış grubu ile pelotonun arasındaki zaman farkı 1 dakika 10 saniyeye çıktı.

BEYAZ MAYO MAURO WERWİLT'E GİTTİ

Etabın 87.6 kilometresinde Shimano'nun sponsorluğunda Türkiye Güzellikleri için ortaya konan Beyaz Mayo mücadelesi vardı. Üç bisikletçi kapıya birlikte geldi. Vine ve Murias fazla tempo yapmadı ve Mauro Werwilt yaptığı atakla 5 puan alıp Oyola'nın önüne geçti ve Tur'un Beyaz Mayo'suna sahip oldu. Son 30 kilometreye de bu üçlü girdi. Ve Vine son 15 kilometrede yakalandı ve peloton ile birleşti.

PHILIPSEN YİNE BİRİNCİ

Son 500 metreye Jasper Philipsen çok iyi yer tutarak girdi ve 50 metredeki atağı ile Tur'un 4. etabını da kazanmış oldu.

BİR TUR'DAN DAHA FAZLASI

8 Ekim'de Alanya-Antalya etabı ile başlayan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 24 ülkeden 163 sporcunun iştiraki ile start aldı. Bisikletçiler sırasıyla Kemer-Kalkan, Fethiye-Fethiye (Babadağ), Fethiye-Marmaris, Marmaris-Bodrum (Yalıkavak), Bodrum-Selçuk, Selçuk-Manisa-İzmir etaplarından sonra taşıma le İstanbul'a geldi ve buradaki İstanbul-İstanbul etabını tamamlayarak toplam 1.235,1 kilometre pedal basmış oldular. TUR 2023, 190 ülkede yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından izlendi.

MÜCADELE ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİ

Doğa ve yeşilin eşsiz güzellikleri arasında pedal basan Akdeniz ve Ege sahillerinde halkın büyük ilgisiyle karşılaşan sporcular, yarış sonra düzenlenen basın toplantılarında organizasyonun mükemmelliğinden bahsettiler. Bora Hansgrohe Takımı'nın başarılı pedalı Nico Denz kazandığı etap sonrası, "Mükemmel bir tur katıldığım için kendimi çok keyifli hissediyorum. Kalınan oteller, sporculara sunulan yemek ve temel ihtiyaç maddeleri. Bizlere gösterilen misafirperverlik en üst düzeydeydi. Philipsen aldığı etaplarla TUR'da büyük iz bıraktı. Belçikalı sporcu böylece Türkiye'de katıldığı Cumhurbaşkanlığı Turu organizasyonlarında bir sprinter olarak tarihteki yerini de almış oldu.

BABADAĞ TIRMANIŞI HÂLÂ KONUŞULUYOR

İlk kez bir Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda tırmanış etabı olarak dahil edilen ve deniz seviyesinden 1.950 metre yüksekliğe çıkan, eğimi ile Giro, Vuelta gibi Dünyaca ünlü Tur'ları bile geride bırakan Babadağ tırmanışının dünya literatürüne girişi ve TUR 2023 bittikten sonra sporcuların hala bu zorlu tırmanışı konuşuyor olması organizasyonun doruğa çıkmasına ve parkur düzenleyicilerin emeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KASAPOĞLU, "GERÇEKTEN UNUTULMAZDI"

Selçuk-Manisa-İzmir etabının bitişinde medya tırını ziyaret eden önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu hem organizasyonu hem Türkiye'nin tanıtımında büyü rol oynayan TUR 2023'ü ve Babadağ tırmanışını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye her alanda bir düzenlediği organizasyonlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bir TUR daha geride kaldı ama yaşananlar ve düzenlenen mükemmel organizasyonla dillere destan oldu. Babadağ tırmanışı ise her zaman dediğimiz gibi bir TUR'dan daha fazlasını ortaya koydu. Her yönüyle unutulmaz bir TUR yaşadık. Düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

EMİN MÜFTÜOĞLU, "ÇITAMIZ HEP YUKARDA OLACAK"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da TUR 2023 ile ilgili görüşlerini açıklarken bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Müftüoğlu şunları söyledi:

"Hatasız, eksiksiz bir TUR'u geride bıraktık. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum. Her etabı ayrı bir lezzet bıraktı. 1.5 milyarı aşan insan evlerinde TUR'u ve Türkiye'yi izledi. Yollara çıkan halkımız 15-20 saniye içinde önlerinden geçenleri alkışlayıp destek verdiler. Bu kadar kısa sürede bir seyir için saatlerle onların geçmesi bekleyen sporseverlere de teşekkürü bir borç biliyoruz. Finişler mükemmelin ötesiydi. Sporcular büyük bir mücadele ortaya koydular ve onların çabası ve adrenalinin üst seviyede olması TUR'un kalitesini de beraberinde getirdi. Federasyon olarak 2023'teki faaliyet programımızda hayli yoğundu. Her ay neredeyse 2-3 organizasyon ile çıtayı yukarılara çıkarmayı hedefledik. Gençlerimiz iyi yolda ve yeni değerler ortaya çıkıyor. TUR'a iştirak eden 3 Türk takımının ortaya koyduğu performansta sevindirici idi. Beykoz Belediyesi, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyesi sporcularını da can-ı gönülden kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve daha fazla yapacaklarını gösterdiler. 2024'te yeni etaplar, yeni takımlar ve yeni sporcular ile halkımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Herkesin emeğine sağlık."