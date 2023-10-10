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Spor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda diskalifiye kararı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda milli bisikletçi Ahmet Örken, agresif hareketleri nedeniyle UCI hakemleri tarafından diskalifiye edildi.

10 Ekim 2023 Salı 01:30 - Güncelleme:
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda diskalifiye kararı
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Milli bisikletçi Ahmet Örken, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan (Tour of Türkiye) diskalifiye edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ikinci gününde 166,5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı geçildi.

Etap sonunda Spor Toto forması giyen Ahmet Örken, agresif tavırları nedeniyle Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) hakemleri tarafından diskalifiye edildi.

Olimpiyat oyunlarına katılım için önem taşıyan 10 UCI puanı silinen Ahmet Örken'e ayrıca para cezası da verildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edilen milli bisikletçi Ahmet Örken, özür diledi.

Olimpiyat oyunlarına katılım için önem taşıyan 10 UCI puanı silinen ve para cezası kesilen Ahmet Örken, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

TUR 2023'e veda ettiğini aktaran Örken, "Yarış içinde bir sporcunun, yer vermediğim için karnıma yumruk atması sonucunda refleksle karşılık verdim. Fakat ilk hamleyi yapan sporcu profesyonel kıta takımda olduğu için benim ifadelerimin hiçbir etkisi olmadı. Derdimi anlatamadım. Refleksle yapmış olduğum hareket için suçluyum fakat diğer sporcuya hiçbir ceza verilmemesine çok üzüldüm. Uzun yıllardır katıldığım TUR 2023'ten ilk kez böyle ayrılıyorum. Çok üzücü. Herkesten özür diliyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • bisiklet turu
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