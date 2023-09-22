İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1559
  • EURO
    28,9075
  • ALTIN
    1681.67
  • BIST100
    8089.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 5'te 5 ile yola devam ediyoruz! Filenin Sultanları'ndan tarihi zafer
Spor

5'te 5 ile yola devam ediyoruz! Filenin Sultanları'ndan tarihi zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

IHA22 Eylül 2023 Cuma 11:33 - Güncelleme:
5'te 5 ile yola devam ediyoruz! Filenin Sultanları'ndan tarihi zafer
ABONE OL

Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yendi.

Elemelerde 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki mücadelesinde Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü müsabakada Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etmişti.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)

Brezilya: Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann, Thaisa, Roberta, Nyeme (L) (Kisy, Pri Daroit, Naiane, Araujo (L), Tainara, Ana Carol)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)

Setler: 21-25, 27-29, 19-25

Süre: 1 saat 27 dakika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.