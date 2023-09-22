Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yendi.

Elemelerde 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki mücadelesinde Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü müsabakada Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etmişti.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)

Brezilya: Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann, Thaisa, Roberta, Nyeme (L) (Kisy, Pri Daroit, Naiane, Araujo (L), Tainara, Ana Carol)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)

Setler: 21-25, 27-29, 19-25

Süre: 1 saat 27 dakika