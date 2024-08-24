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Spor

6 aylık uğraş meyvesini verdi! Trabzonspor, Muhammed Cham için sonunda anlaştı

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, 6 aydır uğraştığı orta saha transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Bordo mavili ekip, Muhammed Cham için oyuncunun kulübü ile anlaştı. İşte detaylar...

Akşam24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
6 aylık uğraş meyvesini verdi! Trabzonspor, Muhammed Cham için sonunda anlaştı
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Nwakaeme, Lundstram, Barisic ve Draguş ile transfer sezonuna hızlı giren Trabzonspor, devamında Ozan Tufan ve Cihan Çanak hamleleriyle yerli rotasyonunu güçlendirmişti. Meunier'in yerine sağ beke Pedro Malheiro'yu getiren, stoperde ise Stefan Savic ile bombayı patlatan Karadeniz ekibi, Arseniy Batagov ve A Milli yıldız Okay Yokuşlu'nun ardından 11. transferini yaptı.

Bordo-Mavililer, 6 aydır uğraş verdiği 10 numara takviyesini tamamladı. Karadeniz ekibi, Fransız takımı Clermont ile Muhammed Cham'in transferi için anlaşma sağladı. Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen 23 yaşındaki genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı. Etkili performansına rağmen, takımının küme düşmesini engelleyememişti.

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