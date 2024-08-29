Galatasaray'da iki sezon üst üste şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezonun başlangıç performansıyla tartışma konusu oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, 2022-23 sezonunda göreve geldiği Sarı-Kırmızılılar'da en formsuz dönemini yaşıyor. Geçen sezon sonu başlayan düşüşün bu seneye yansıması camiayı da endişelendiriyor. İşte Okan Buruk'a karşı yapılan başlıca eleştiriler.

1- 'SÜPER MAĞLUBİYET' ETKİLEDİ!

Geçen sezonun sondan bir önceki haftası sahasında 10 kişi kalmış ezeli rakip Fenerbahçe'ye mağlup olan Okan Buruk, şampiyonluğu alsa da o kayıp ve sonrasında yaşananlardan olumsuz etkilendi. Bu sezona 5-0'lık ağır Beşiktaş Süper Kupa mağlubiyetiyle başlaması Okan Buruk'un kendine ve takımına olan güvenini iyice sarstı.

2- OYUNCULARLA İLETİŞİM SIKINTISI

İlk sezon oyuncularıyla harika bir iletişimi olan Teknik Direktör Buruk'un geçen sezon başlayan ve bu sezona öncesi de çözülemeyen bazı oyuncularla yaşadığı iletişim sorunları takım bütünlüğünü etkiledi. Zaha ve Ziyech'le tartışma yaşadığı iddiaları Arap basınında bile gündem oldu. Buruk'un forma adaletine olan inanç sarsıldı.

3- GÜÇLÜ BAĞLAR ZEDELENDİ

Takım içinde yaşanan iletişim sorunlarının çözülmemesi, oyuncular arasındaki güçlü bağların zedelenmesine neden oldu. Kerem'in kaptanlığının alınmasına sağlıklı bir açıklama getirilemedi. Gönderilmesi düşünülen oyuncular gitmedi, getirilmesi düşünülenler de takıma geç katıldı, en kritik maçlara hazır çıkamadı.

4- YÖNETİMLE SİNERJİ KAYBOLDU

Yeni yönetimle Okan Buruk ve takım arasında da geçen sezonki sinerji yakalanamadı. Yönetim içindeki çatlaklar, takıma da sirayet etti. Bunda yönetimde yer alamayan ve dışarıdan sert muhalefet yapanların etkisinin olduğu da takım içinde konuşulan bir başka konu.

5- MUSLERA DA EKLEME YAPTI

Young Boys'la deplasmanda oynanan karşılaşmada Teknik Direktör Okan Buruk'un yaptığı hatalara Muslera'nınkiler de eklenince ortaya çıkan sonuç moralleri bozdu. G.Saray'ın hem maçı hem de kırmızı kart gören Abdülkerim'i kaybetmesi rövanşta zorluğu artırdı.

6- İSTİKRARI HİÇ SAĞLAYAMADI...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kadroda hem oyuncuları hem de yerlerini sürekli değiştirmesi, takım içindeki istikrarın sağlanmasını geciktirdi. Taşlar yerine tam oturmadığı gibi iki yıllık başarıda emeği olan bazı oyuncular kırgın ve küskün bir ruh haline büründü. Sonuçlar olumsuz olunca da sorunlar daha da derinleşti.