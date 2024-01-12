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Spor

6. Etnospor Forumu Antalya'da gerçekleşecek

‘'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla 2023'te gerçekleşmesi planlanan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen 6. Etnospor Forumu, 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya'da geniş katılımlı bir buluşma ile gerçekleşecek. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri masaya yatırılacak.

12 Ocak 2024 Cuma 15:31 - Güncelleme:
6. Etnospor Forumu Antalya'da gerçekleşecek
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Kurulduğu günden bu yana, geleneksel sporların ve oyunların tarihten süregelen kimliğini korumak, kültürlerarası etkileşimini ve bilinirliklerini artırmayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İnsanlığın ortak değerlerine saygıyı esas alan, geleneksel sporlar ve oyunlarla toplumların hafızasını tazelemeyi amaç edinen DEK, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini konuşmak için 6. Etnospor Forumu'nda bir araya gelecek.

6'INCI FORUM ANTALYA'DA

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi evrensel değeri olan dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünyanın dört bir yanından katılımcının yer alacağı 6. Etnospor Forumu'nu Antalya'da düzenleyecek. Forumun 6'ıncısı 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde geniş katılımlı bir buluşma ile gerçekleşecek.

DÜNYA BU FORUMDA ANTALYA'DA BULUŞACAK

Foruma, DEK'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 27 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra; 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler katılım sağlayacak.

Forumda gerçekleşecek oturumlarda, alanında yetkin isimler geleneksel sporların geleceğini masaya yatıracak. Etnosporların uluslararası iş birliği gücüne katkıları, Etnosporlarda mali kaynak ve medya stratejileri, geleneksel spor ve oyunları ödüllerinin yaygınlaştırılması gibi başlıklarda önemli konular forum boyunca tartışılarak çözüm odaklı yaklaşımlar ele alınacak. Foruma aynı zamanda çeşitli ülkelerden üst düzey devlet temsilcileri katılım sağlayacak.

DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Açılış Konuşması Gerçekleştirecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, forum açılışında katılımcılara hitap edecek. Açılış konuşmalarından sonra forum Bakanlar Paneliyle devam edecek. İki gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan forum, "Geleneksel Sporların İhyası" projeksiyonuna önemli katkılar sağlayacak.

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