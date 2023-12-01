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Spor

6 gollü muhteşem karşılaşmada kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası seyir zevki açısından mükemmel bir maça tanık oldu. Hatayspor evinde Antalyaspor'u konuk etti. 6 golün atıldığı maçta iki ekip puanları paylaştı.

1 Aralık 2023 Cuma 22:13 - Güncelleme:
6 gollü muhteşem karşılaşmada kazanan çıkmadı!
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor evinde Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor'u konuk etti.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 6 gole sahne olurken karşılaşma 3-3 beraberlik ile sona erdi.

Hatayspor'un gollerini 19. dakikada Carlos Strandberg, 62. dakikada Kerim Alıcı ve 71. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti.

Konuk ekip Antalyaspor'un gollerini ise 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 57. dakikada Adam Buksa ve 88. dakikada yine penaltıdan Adam Buksa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 18'e yükseltirken, Antalyaspor 20 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken, Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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