6. haftalar itibariyle son 4 sezonun en iyi Trabzonspor'u
Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet özlemine Beşiktaş karşılaşmasıyla son veren Trabzonspor, puanını 9'a yükselterek bir anda zirve yarışında iddialı konuma gelirken, 6. haftalar itibariyle de 2015-16 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı.
Söz konusu sezonun ilk 6 haftasında 10 puan hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, 2016-17 sezonunun ilk 6 haftasında 6, 2017-18 sezonunda 8 ve 2018-19 sezonunda ise 7 puan hanesine yazdırabilmişti. Öte yandan, geçen sezon 10 gol ve 10 asistle skora en çok katkı sağlayan isim olan ve bu sezon ilk 5 haftada skora katkı sağlayamayan Anthony Nwakaeme de siftah yaptı.
(Güneş)
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