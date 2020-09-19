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Spor

6 hakemde koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 4'ü klasman ve 2'si klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 6 hakemde koronavirüs rastlandığını açıkladı.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 12:31 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:31
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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