Spor

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı yarın yapılacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 6. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 57 ülkeden binlerce sporcunun katılacağı organizasyonun açılış töreni yarın gerçekleştirilecek.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
6. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı yarın yapılacak
İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı bir kuruluş olan İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın yarın gerçekleştirilecek açılış töreninde, Türk bayrağını milli voleybolcu Dilay Özdemir ile milli yüzücü Kuzey Tunçelli taşıyacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun resmi açılış töreni yarın akşam Al-Janadriyah Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli voleybolcu Dilay Özdemir ile milli yüzücü Kuzey Tunçelli taşıyacak.

Oyunlarda resmi açılış öncesinde voleybol ve futsal maçları, 4 Kasım itibarıyla başlamıştı.

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya arayacak.

Riyad'da ISSA üyesi 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu 24 branşta mücadele edecek.

  • İslami Dayanışma Oyunları
  • Riyad
  • Türkiye

