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Spor

6 kulüp PFDK'lık oldu

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkine karar verildi.

AA20 Eylül 2022 Salı 17:39 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u ise saha olayları nedeniyle disipline gönderdiği belirtildi.

Öte yandan Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima'nın kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

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