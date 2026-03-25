6 maçta 4 mağlubiyet! Bucaspor'a Özcan Sert de fayda etmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Evrensel Heper yönetiminde başlayan Bucaspor 1928, istediği sonuçları alamayınca 5 maçın ardından yollarını ayırdı. Bu süreçte teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertliler, Tolga Doğantez ile anlaşmaya vardı. Doğantez idaresinde ilk galibiyetlerini alan İzmir ekibi, sonrasında yaşanan üst üste mağlubiyetlerin ardından 51 yaşındaki çalıştırıcıyla da yollarını ayırdı. Heper'in ayrılığının ardından takımın başına Özcan Sert'i getiren Bucaspor 1928, 34 yaşındaki teknik adamla da şu ana kadar istediği sonuçları elde edemedi. Sert yönetiminde ligde 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. 15 puanla son sırada yer alan İzmir ekibi, üst üste galibiyetler alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşıp ligde kalmayı hedefliyor.