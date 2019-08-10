31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

6 numara için 4 aday

Sarı-Lacivertliler, listesinin başındaki Gustavo konusunda Marsilya’yı ikna etmeye çalışıyor. Sambacı’nın olmaması durumunda ise rota Hull City’den Henriksen ve Başakşehir’den İrfan Can ile Mahmut Tekdemir’e çevrilecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de yeni sezona iddialı girmeyi planlayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un alacaklarını açıkladığı “2 stoper, bir 6 numara” transferlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Stopere bir takviye yapan Sarı-Lacivertliler, 6 numara konusunda da listesinin başında olan Luiz Gustavo için Marsilya ile pazarlıkları olumlu sonuçlandırmaya gayret ediyor. Yönetimin ısrarı sonrası Fransız kulübü, 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için talep ettiği 10 milyon euroyu 7 milyon euroya kadar düşürdü.

HENRİKSEN’İN MALİYETİ 4 MİLYON EURO

Fener, Marsilya’yı 5 milyon euroya razı edebilirse senelik 4 milyon euro maaş ödeyeceği Gustavo transferini bitirerek 6 numara transferini noktalayacak. Kanarya, Sambacı’nın transferinin olmama ihtimaline karşı Hull City’den Norveçli Markus Henriksen’i (27) de listeye aldı. Henriksen’in maliyetinin 4 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yönetim, bu iki oyuncudan birini alamazsa daha önce de gündeme gelen Mahmut Tekdemir ve İrfan Can için Başakşehir’in kapısını çalacak.

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Amazonlardaki orman tahribatında yüzde 278 arttı

Amazonlardaki orman tahribatında yüzde 278 arttı

Teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı imha edildi

Teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı imha edildi

Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Roketatar sistemi bulunan tanklar Suriye sınırına sevk edildi

Roketatar sistemi bulunan tanklar Suriye sınırına sevk edildi

Bayramı kana bulayacaklardı

Bayramı kana bulayacaklardı

Akıncı'dan hidrokarbon açıklaması: 3'lü görüşmede 5'linin de yolu çizilebilir

Akıncı'dan hidrokarbon açıklaması: 3'lü görüşmede 5'linin de yolu çizilebilir

İzmir organize sanayi bölgesinde yangın çıktı

İzmir organize sanayi bölgesinde yangın çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’da savaş uçağı düştü

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA