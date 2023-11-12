6 numara transferinde Fenerbahçe'ye yeni aday: Pape Gueye

Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor.

GÜNDEME GELEN İSİM PAPE GUEYE

Sarı-Lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

24 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılının haziran ayında sona erecek olması transferi kolaylaştıracak bir etken olarak görülüyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Pape Gueye ocak ayında transfer edilmesi durumunda bu rakamın çok daha altında bir fiyata çubuklu formayı giymesi büyük bir ihtimal.

ÇOK YÖNLÜ

17 kez Senegal Milli Takım formasını sırtına geçiren Pape Gueye geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giydi... Hem mücadele hem de teknik kapas ite olarak dikkat çeken bir oyuncu olan Pape Gueye ön libero dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.