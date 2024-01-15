Yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş gözünü Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Roma'ya giden Renato Sanches ve Real Betis forması giyen William Carvalho oldu.

HADZIAHMETOVIC'DEN KÖTÜ HABER

Siyah-Beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic hakkında açıklama yayımladı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. Amir'in sezonu kapattığı öğrenildi.

SAKATLIK SONRASI TAKVİYE İKİYE YÜKSELDİ

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fernando Santos'un talepleri doğrultusunda girişimlerini sürdüren Kara Kartal'ın son olarak gündemine 2 orta saha oyuncusunu aldığı ortaya çıktı. Normal şartlarda ön libero ve 10 numara hattına birer hamle yapmayı planlayan idareciler, Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapatması sonrası 6 numara için takviye planını 2'ye yükseltti.

BEŞİKTAŞ'A OLUMLU BAKIYOR

Fransa Lig 1 ekibi PSG'den Roma'ya kiralanan Portekizli oyuncu Renato Sanches'in İtalyan ekibinden ayrılma durumunun ortaya çıkması sonrası bu ismi takibine alan yönetim, Fernando Santos'un eski öğrencisini kiralamak istiyor. Roma'da mutsuz olan ve PSG'ye de dönmek istemeyen Sanches'in, milli takımdan eski hocası Santos'un faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu baktığı ifade edildi.

DİĞER ADAY İSPANYA'DAN

Sanches için temaslar devam ederken İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho da radara girdi. 31 yaşındaki 1,87'lik ön libero için ise girişimler, direkt satın alma üzerine yapılıyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde bulunan eski Portekiz Milli Takım oyuncusu, Betis'e 2018'de Sporting'den 18.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.