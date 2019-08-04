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6 numaraya Kondogbia

Orta sahaya takviye için çeşitli isimler üzerinde duran Galatasaray’ın gündemine şimdi de Valencia’da forma giyen Kondogbia’yı aldığı ve teklif yaptığı öğrenildi.

  • Star Spor
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NDİAYE ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan Galatasaray birçok isim üzerinde durmuş ancak hedefe ulaşamamıştı. Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.

Geçtiğimiz sezon İspanya Ligi’ni dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başaran Valencia’da tecrübeli futbolcu Geoffrey Kondogbia’nın düşünülmediği ortaya çıkarken, teknik direktör Marcelino’nun Fransız yıldızın takımdan ayrılma isteğine onay verdiği öğrenildi.

Orta sahada kaptan Parejo ve Coquelin’e şans veren deneyimli teknik adamın Kondogbia’yı alternatif bir oyuncu olarak düşündüğü belirtilirken, 26 yaşındaki Fransız’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği öğrenildi. Kondogbia, harekete geçen Galatasaray da yeşil ışık yaktı.

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