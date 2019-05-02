6 puanlık maç Beşiktaş’ın

KARTAL’DA artık gözler tamamen Galatasaray ile pazar günü Türk Telekom’da oynanacak derbiye çevrildi. Son 6 maçını kazanarak bir anda şampiyonluk potasına giren Beşiktaş’ta bu sürece önemli derecede katkı sağlayan Adem Ljajic, zorlu karşılaşma öncesi bir değerlendirme yaparken, galibiyete daha yakın taraf olduklarını vurguladı. Sırp futbolcu, 6 puan değerinde bir maç oynayacaklarının altını çizerken, “Bu derbi belki de geride kalan tüm sezona bedel bir maç olacak. Artık ligin boyu iyice kısaldı. Başakşehir, G.Saray ve bizim aramızdaki puan makası iyice daraldı. Her hafta zirvede yeni bir senaryo yazılabilir. Herkes kalan maçlarda hata yapmamak ve galibiyet elde etmek istiyor.” “Belki de şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözülebileceği bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bunu yapacak güç ve inancımız var. Yarışta yükselişte olan takım biziz. Bu avantajımızı en iyi şekilde kullanarak, şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz”