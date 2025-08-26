G.Saray, Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekibi NEOM'a 6 şart sundu: "1- G.Saray'ın kasasına net 50 milyon euro bonservis geliri girecek.

2- Bu paranın yarısı hemen ödenecek.

3- Kalan 25 milyon euro için banka teminatı alınacak ve bu rakam en geç 6 ay içinde ödenecek.

4- Keçiörengücü'ne ödenecek %20 pay NEOM tarafından karşılanacak.

5- Bir sonraki satışından yüzde 20 pay verilecek.

6- 4 sene boyunca Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takıma transfer yapamayacak."

Öte yandan Barış Alper Yılmaz için Manchester United ve PSG'nin de gözlemde olduğu iddia edildi. İki kulübün Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa bir süre içinde çalacağı belirtildi. Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizini dindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcu kararından döndü. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, dün sabah gerçekleştirilen idmanda takıma katıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada milli yıldıza sahip çıkmıştı. Başarılı oyuncunun G.Saray ile olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında bitiyor. Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro.