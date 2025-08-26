İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0142
  • EURO
    47,7327
  • ALTIN
    4451.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 6 şartla Barış Alper Yılmaz! İşte Galatasaray'ın transfer için talepleri
Spor

6 şartla Barış Alper Yılmaz! İşte Galatasaray'ın transfer için talepleri

Galatasaray cephesinde Barış Alper Yılmaz için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Suudi ekibi NEOM'a sarı kırmızılı ekip, transfer için 6 şart sundu. İşte detaylar...

AKŞAM26 Ağustos 2025 Salı 09:13 - Güncelleme:
6 şartla Barış Alper Yılmaz! İşte Galatasaray'ın transfer için talepleri
ABONE OL

G.Saray, Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekibi NEOM'a 6 şart sundu: "1- G.Saray'ın kasasına net 50 milyon euro bonservis geliri girecek.

2- Bu paranın yarısı hemen ödenecek.

3- Kalan 25 milyon euro için banka teminatı alınacak ve bu rakam en geç 6 ay içinde ödenecek.

4- Keçiörengücü'ne ödenecek %20 pay NEOM tarafından karşılanacak.

5- Bir sonraki satışından yüzde 20 pay verilecek.

6- 4 sene boyunca Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takıma transfer yapamayacak."

Öte yandan Barış Alper Yılmaz için Manchester United ve PSG'nin de gözlemde olduğu iddia edildi. İki kulübün Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa bir süre içinde çalacağı belirtildi. Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizini dindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcu kararından döndü. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, dün sabah gerçekleştirilen idmanda takıma katıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada milli yıldıza sahip çıkmıştı. Başarılı oyuncunun G.Saray ile olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında bitiyor. Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.