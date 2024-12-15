6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı

"Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katılıyor.

Maratonda 42 kilometrelik yarışta 400, 10 kilometre yarışta ise 1772 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında, halk koşusu yarışı da gerçekleştiriliyor.

