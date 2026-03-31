6 yıl sonra bir ilk! Aliağa FK evinde kaybetti

İzmir'i TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden Aliağa FK, hafta sonu oynanan Isparta 32 Spor mücadelesinde sürpriz bir yenilgiye uğradı. Sarı-siyahlı ekip, 68 puanlı lider Bursaspor'un Fethiyespor deplasmanında 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesini avantaja çeviremeyince zirve yolunda önemli bir darbe aldı. Isparta temsilcisine 5-1 yenilen Aliağa FK, ligin bitimine dört hafta kala 62 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi ve yıllardır süren iç saha yenilmezlik serisini de sonlandırdı. Altı yıldır evinde oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Aliağa FK, en son 15 Mart 2020'de eski adıyla Bergama Belediyespor'a, şimdiki adıyla İzmir Çoruhlu 1-0 yenilmişti. Bu sonuçla Aliağa FK, hem şampiyonluk yolunda yara aldı hem de uzun süredir sürdürdüğü iç saha serisini sona erdirdi.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Hafta sonu Isparta 32 Spor'a mağlup olan Aliağa FK, lider Bursaspor'un 1, Mardin 1969 Spor'un ise 3 puan kazandığı haftayı puansız kapayınca hem puan olarak hem de sıralamada zirveden uzaklaştı. Lider Bursaspor'la arasındaki fark 6'ya çıkarken, Mardin 1969 Spor aldığı 3 puanla 64 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. Böylece Aliağa FK, birebir rakiplerinin puan kazandığı haftada hanesine puan yazdıramayınca, ligin bitimine 4 hafta kala zirveden uzaklaşarak üçüncü sıraya geriledi.