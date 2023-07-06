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Spor

6 yıllık imza! Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı

Transfer döneminin bomba ismi Arda Güler için İspanya devi Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'ya transfer çalımı atarak yıldız futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

6 Temmuz 2023 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
6 yıllık imza! Arda Güler, Real Madrid ile anlaştı
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için gün sayıyor...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arda, Real'den sözleşme metnini aldı bile. Mukavelenin 6 yıllık olacağı belirtilirken, 18 yaşındaki futbolcunun ve temsilcilerinin sözleşmeyi kontrol ederek incelemesinin ardından imzayı atması bekleniyor.

Arda Güler'in daha sonra Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığı açıklamada Arda'nın takımda kalmayacağının netleştiğini söylemişti.

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