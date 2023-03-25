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  • 60 bin bilet satıldı! Galatasaray, depremin yaralarını sarmaya kardeş Karabağ ile devam ediyor
Spor

60 bin bilet satıldı! Galatasaray, depremin yaralarını sarmaya kardeş Karabağ ile devam ediyor

Galatasaray yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya düzenlediği hazırlık maçıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Azerbaycan'ın Karabağ ekibi ile yarın karşı karşıya gelecek.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
60 bin bilet satıldı! Galatasaray, depremin yaralarını sarmaya kardeş Karabağ ile devam ediyor
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Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin ardından bölgedeki yaraların sarılması için başlatılan seferberlikte Galatasaray Kulübü, Nef Stadyum'unda başlayan yardım seferberliğine Karabağ ile oynayacağı yardım maçıyla devam ediyor.

Galatasaray, lige verilen milli takım arasında Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için 60 bin hatıra bileti satıldığı açıklandı.

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