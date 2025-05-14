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Spor

63. Ziraat Türkiye Kupası finali için her şey hazır!

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 20.45'te karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde stadyumda tüm hazırlıklar tamamlandı, maç saati beklenmeye başlandı.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
63. Ziraat Türkiye Kupası finali için her şey hazır!
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63. Ziraat Türkiye Kupası finali, Gaziantep'in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak final öncesi baklava desenli dış görünümüyle dikkat çeken 30 bin 320 kişilik Gaziantep Stadyumu'ndaki tüm hazırlıklar tamamlandı, maç saati beklenmeye başlandı.

GALATASARAY 19, TRABZONSPOR İSE 10. ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDE

Zorlu maçı kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nı kaldırarak hem 5 sezonluk hasrete son vermek hem de hafta sonu oynanacak şampiyonluğuna ulaşıp sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Trabzonspor ise tarihindeki 10. Türkiye Kupası için sahaya çıkacak. En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bordo-mavililer, 4 sezonluk hasrete son vermek ve kötü geçen lig sezonun ardından Avrupa biletini almak için mücadele edecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI, MAÇ SAATİ BEKLENİYOR

Kritik karşılaşması öncesi Gaziantep Stadyumu'ndaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Stadyumda başta zemin olmak üzere tribünler, araç park alanları, stat çevresi, stat içi gibi pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar tamamlanarak maç saati beklenmeye başladı.

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