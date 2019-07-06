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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur müsabakaları tamamlandı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur müsabakaları sonunda 27 başpehlivan üst tura çıktı.

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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur müsabakaları yapıldı. Güreşler sonunda 27 başpehlivan üst tura çıktı.
 
Sarayiçi Er Meydanı'na çıkan pehlivanlar, cazgır Şükrü Kayabaş'ın anonsu ile alana gelerek kuralarını çekti. Kuraya göre Onur Balcı güreş yapmadan tur atladı.
 
Eşleştirme sonrası yeniden yağlanan 52 başpehlivan, kol bağlamalarının ardından cazgırın salavatıyla peşreve çıktı, tribünleri selamladı.
 
4 dakikada galip geldi
 
Müsabakalarda, Ünal Karaman 4 dakikada rakibi Mecit Yıldırım'ı yenerek ilk turun en erken galibiyetini yaşayan isim oldu.
 
Öğle ezanı okuması nedeniyle güreşe bir süre ara verildi.
 
Favoriler üst turda
 
Kırkpınar'ın 2015, 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu paça kazıkla olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem'i, 2011 ve 2012'nin başpehlivanı Ali Gürbüz iç paça kazıkla rakibi Abdullah Güngör'ü, İsmail Balaban da rakibi Semih Turgut'u açık düşürerek yendi. "Dadaşların turbosu" olarak bilinen Hamza Köseoğlu ,rakibi Turan Balaban'ı, Edirne'nin başpehlivanı İsmail Koç da Cengizhan Şimşek'i kaz kanadı oyunlarıyla yendiler.
 
Furkan Durmuş Altın ile Ramazan Bircan arasındaki güreş Bircan'ın 3 ihtar almasıyla sonlandı. Galip Furkan Durmuş Altın, Ramazan Bircan'ın elini öperek sahadan ayrıldı.
 
İkinci tura yükselen isimler 
 
Başpehlivanlık 1. tur müsabakalarında rakiplerini yenen, Onur Balcı, Tanju Gemici, Hasan Cengiz, Mehmet Yeşil Yeşil, Ünal Karaman, Osman Aynur, Salih Erinç, Kürşat Şevki Korkmaz, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Süleyman Aykırı, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Hüseyin İyican, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Kemal Karaboğa, Şahali Kurt, Furkan Durmuş Altın, Nedim Gürel, Mustafa Batu, İsmail Koç, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Ali Güngör Ekin bir üst tura yükseldi.
 
AA

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