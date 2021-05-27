İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2021 Perşembe / 15 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5184
  • EURO
    10,4113
  • ALTIN
    518.423
  • BIST100
    1415.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-10-11 Temmuz'da yapılacak
Spor

660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-10-11 Temmuz'da yapılacak

Edirne'de bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:21
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 660'ıncısının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Bu yıl 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verilen organizasyonun bir hafta ertelendiği açıklandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, lisans vize tarihleriyle müsabaka tarihlerinin çakışmasından dolayı güreşlerin 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.