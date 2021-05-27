660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-10-11 Temmuz'da yapılacak

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:21

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 660'ıncısının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Bu yıl 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verilen organizasyonun bir hafta ertelendiği açıklandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, lisans vize tarihleriyle müsabaka tarihlerinin çakışmasından dolayı güreşlerin 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendiği ifade edildi.