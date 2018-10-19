67 yaşındaki Uli Hoeness'ten Mesut Özil'e ağır hakaretler

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Almanya Milli Takımı'nı bıraktıktan sonra 'Bok' dediği Mesut Özil için bir kez daha ağır ifadeler kullandı.

Houness, Türk asıllı Alman futbolcu için ''Mesut Özil'e b.k dememeliydim, pislik demeliydim. B.k yerine çöp diyebilirdim.'' diye konuştu.

''EN ZAYIF HALKA MESUT''

Uli Hoeness, geçtiğimiz günlerde ''Mesut yıllardır bok gibi oynuyor. Ne zaman Arsenal ile oynasak onun tarafından oynuyoruz çünkü en zayıf o.'' sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)