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68. NBA All-Star'da Doğu-Batı Konferansı'nın ilk 5'leri açıklandı

68. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belirlendi.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçında takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular belli oldu.
 
NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nın, Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı'nın kaptanlığını yapacak.
 
Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George'dan (Oklahoma City Thunder) oluştu.
 
Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.
 

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