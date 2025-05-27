7. Etnospor Kültür Festivali 1,7 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Bu yıl yedincisi düzenlenen festival, 40'ı aşkın ülkeden sporcu ve kültür elçilerini ağırladı. Orta Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar farklı coğrafyalardan gelen katılımcılar, kendi kültürel değerlerini sergileyerek ziyaretçilerle birebir etkileşim kurdu. Her ülke, geleneksel oyunlarını, el sanatlarını ve lezzetlerini paylaşarak festivalin evrensel kimliğine katkı sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti

7. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü günü olan 24 Mayıs 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliği ziyaret etti. Festival alanında büyük bir ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan gelen Karabağ Atlı Gösterisini izledi. Gösteri sırasında Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı anlar, Cumhurbaşkanı tarafından ayakta alkışlanarak büyük takdirle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivalin en dikkat çekici alanlarından biri olan ve bu yıl ilk kez kurulan "Aile Otağı"nı da gezdi. "2025 Aile Yılı" kapsamında oluşturulan bu özel alanda, aile kavramının toplumsal yapıdaki önemine vurgu yapan Erdoğan, aile birliğinin korunmasının kültürel değerlerin yaşatılmasında temel bir unsur olduğunu ifade etti. Aile Otağı'nda çocuklar ve ebeveynlerin birlikte geleneksel oyunlar oynaması, ata sporlarına ilgi göstermesi ve ortak deneyimler yaşaması, Cumhurbaşkanı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ücretsiz Deneyim Alanlarıyla Geleneksel Sporlar

Festival boyunca ziyaretçiler; ok atma, at binme, güreş, atlı okçuluk, mangala gibi birçok geleneksel sporu ücretsiz olarak deneyimleme imkânı buldu. Etkinlikler, profesyonel eğitmenler ve sporcular eşliğinde güvenli ve eğitici biçimde sunuldu. Spor alanlarının yanı sıra, geleneksel sanat atölyeleri, dokuma, çini, ebru gibi kültürel mirasın taşıyıcısı el sanatlarını tanıtmak ve öğretmek için katılımcılara açıldı.

"Gelenek Ailede Başlar": Aile Otağı İlk Kez Kuruldu

Festivalin bu yılki teması olan "Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla, ilk kez "Aile Otağı" alanı kuruldu. Aile kavramının toplumdaki önemine vurgu yapan bu özel bölümde; ebeveynler ve çocuklar birlikte geleneksel oyunlar oynayarak ortak hatıralar biriktirdi. Ayrıca, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim üzerine söyleşiler, atölyeler ve interaktif etkinlikler düzenlendi.

Çocuklar ve Dezavantajlı Gruplar İçin Erişilebilir Festival

7. Etnospor Kültür Festivali, çocuklara yönelik oyun alanları ve gösterilerle minik ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sundu. Festival, dezavantajlı grupların da kültürel ve sportif etkinliklere rahatça erişebilmesi için özel olarak tasarlanmış kapsamlı programlar içermektedir. Hipoterapi uygulamaları, görme engellilere özel mangala turnuvaları ve engelli sanatçılar tarafından gerçekleştirilen sahne performansları, festivalin kapsayıcı yapısını güçlendirdi. Ayrıca, festival kapsamında engelli güreşi gibi özel spor etkinlikleri de yer aldı; bu sayede down sendromlu çocuklar ve diğer engelli katılımcılar da etkinliklere aktif şekilde dahil edildi. Bu çeşitlilik ve erişilebilirlik anlayışıyla, 7. Etnospor Kültür Festivali herkes için eşit katılım imkânı sunan, toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan bir kültür ve spor buluşması oldu.

Unutulmaz Gösteriler ve Etkinlikler

7. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürlerin buluştuğu eşsiz bir atmosfer sundu. Festival boyunca, Karabağ Atlarının sergilediği akrobatik ve geleneksel binicilik gösterileri büyük ilgi topladı. Azerbaycan'ın simgesi haline gelen bu atlar, zarafetleri ve ustalıklarıyla izleyicileri etkiledi. Festivalin açılışında da bu gösteriler büyük beğeni kazandı. Bunun yanı sıra, Türkmenistan'dan gelen Galkınış Ulusal Binicilik Takımı, Ahal-Teke atlarıyla gerçekleştirdiği gösterilerle festivalin başlıca simgelerinden biri haline geldi. Bu gösteriler, atların güzellikleri, dayanıklılıkları ve zarafetleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde ayrıca atlı akrobasi, savaş sanatları, at üzerinden ok atma gibi nefes kesen gösteriler de ilgiyle izlendi. Kazakistan'dan gelen katılımcılar, geleneksel güreş gösterileriyle festivale renk kattı. Tüm bu etkinlikler, festivalin kültürel mirası yaşatma ve gelecek nesillere aktarma amacını en iyi şekilde yansıttı.

Toplumun Her Kesimine Açık Bir Kültürel Buluşma Noktası

7. Etnospor Kültür Festivali, sadece geçmişi hatırlatmakla kalmayıp, geleneksel değerlerin geleceğe taşınmasını da hedefliyor. Her yaştan bireyin katılımına açık olan festival, toplumsal birlikteliği, kültürel devamlılığı ve aile bağlarını güçlendiren bir sosyal platform haline geldi.

Dünya Kültürleri Tanıtıldı

7. Etnospor Kültür Festivali'nde evrensel tatlar ve kültürler bir araya geldi. YTB'nin "Bi'dünya Kahve" standı, ziyaretçilere farklı kültürlere ait kahve çeşitlerini tatma imkânı sundu. Festival alanında, Türkiye'nin çeşitli şehirlerini tanıtan kıl çadırlar ve oba yaşamının canlandırıldığı etkinlikler ile el sanatları atölyeleri ziyaretçilere zengin bir kültürel yolculuk deneyimi yaşattı. Türkiye'nin farklı şehirlerinin tanıtıldığı, kıl çadırlarda oba yaşamının canlandırıldığı, el sanatları atölyeleri ve birçok gösterinin yer aldığı 7. Etnospor Kültür Festivali, Semicenk konseri ile görkemli bir şekilde sona erdi.