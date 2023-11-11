7 gollü maçta kazanan Kayserispor!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele gol şölenine sahne olurken 7 golün atıldığı maçı konuk ekip Kayserispor 4-3 kazandı.

Kayserispor'un gollerini 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine 44. dakikada Aylton Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Ev sahibi Kasımpaşa'da ise goller 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

KAYSERİSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ

Ligde 22 puana ulaşarak üst sıralara tırmanmaya devam eden Kayserispor, ligdeki son 4 maçından 4 galibiyet çıkarmayı bildi. Kayseri ekibi bu süreçte Riezspor'u, Hatayspor'u ve Alanyaspor'u ve son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısını, konuk takım 3-1 önde tamamladı.

5. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın sol kanattan yerden pasında Hajradinovic, ceza yayı üzerinde kontrol ettiği topu sağındaki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı kornerde Ali Karimi'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

18. dakikada Yasin Özcan'ın sol çaprazdan yerden ortasına Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Boa Morte'nin sağdan ortasında Sadık Çiftpınar'ın ceza sahası içinde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

36. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte Gökhan Gül topu kafayla indirdi. Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Fall, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi: 1-2.

44. dakikada Kayserispor üçüncü kez fileleri havalandırdı. Ceza sahası içinde Hajradinovic'in hatası sonucunda araya giren ve topu kapan Boa Morte, altıpasın sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

45+4. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden çıkardığı sert şutta top üst direkten döndü.

Kayserispor, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada sağ taraftan Gökhan Sazdağı, son çizgiye inerek ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Penaltı noktasının sağından Thiam'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

50. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Nuno Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-4

72. dakikada Jeanvier'in ceza sahası içinde Fall'a yaptığı müdahale sonrasında VAR incelemesiyle Kasımpaşa penaltı kazandı.

74. dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, kaleci Bilal Bayazit'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Nuno Da Costa dk. 46), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Duhan Aksu dk. 87), Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall, Ngoy

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Ramazan Civelek dk. 84), Boa Morte (Arif Kocaman dk. 90+1), Kemen (Jeanvier dk. 46), Cardoso (Bahoken dk. 66), Thiam

Goller: Fall (dk. 36), Nuno Da Costa (dk. 50), Aytaç Kara (dk. 74 pen.) (Kasımpaşa), Ali Karimi (dk. 12), Sadık Çiftpınar (dk. 27 k.k.), Boa Morte (dk. 44), Thiam (dk. 47) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Bilal Bayazit (Kayserispor)