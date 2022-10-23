7 gollü maçta zafer Inter'in

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Simone Inzaghi'nin ekibi Inter karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Inter 4-3 kazanırken, goller; 2. dakikada Nicolo Barella, 15. dakikada ve 73. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ve 90+5'de Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Ev sahibi Fiorentina'nın golleri ise 33. dakikada penaltıdan Arthur Cabral, 60. dakikada Johnathan Ikone ve 90. dakikada Luka Jovic'den geldi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile aynı grupta bulunan Fiorentina, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarıp 10 puanda kalırken, Inter üst üste 3. galibiyetini alıp puanını 21'e yükseltti.

Fiorentina, bir sonraki maçında UEFA Konferans Ligi'nde evinde Başakşehir'i konuk ederken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'i ağırlayacak.