7 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada;

Hukuk Müşavirliği'nce 11.12.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü idarecisi RECEP ÇINAR'ın 09.12.2018 tarihinde Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 13/8. maddesi ile 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü futbolcusu ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SARIYER Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan SARIYER-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SARIYER Kulübü futbolcusu FIRAT SEZER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SARIYER Kulübü idarecisi SERKAN TORUN'un aynı müsabakadaki "hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39/2. maddesi uyarınca 09.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- HACETTEPESPOR teknik sorumlusu VEYİS KANBER'in 08.12.2018 tarihinde oynanan SARIYER-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. idarecisi BİLAL AYDIN'ın 08.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HEKİMOĞLU TRABZON futbolcusu MERTCAN ÇAM'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TİRE 1922 SPOR futbolcusu EMRAH KİRAZ'ın 09.12.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- GEBZESPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ALİBEYKÖYSPOR teknik sorumlusu ÖNDER DENİZ KOLGU'nun 09.12.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- DÜZCESPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- BUCASPOR futbolcusu ÖZCAN SERTGÖZ'ün 08.12.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- CİZRESPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

28- GÖLCÜKSPOR teknik sorumlusu KAYHAN KAYA ÇUBUKLU'nun 09.12.2018 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- FATSA BELEDİYESPOR futbolcusu FATİH ÇOLAK'ın 09.12.2018 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR KULÜBÜ-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.