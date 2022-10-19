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Spor

7 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Alanyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk etti.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
7 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.

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