7 transfer sıfır çekti

BEŞİKTAŞ, bu sezon transferde umduğunu bulamadı. Transfer döneminde Finansal Fair Play nedeniyle maliyeti yüksek oyuncular yerine, yıldız adayı isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, 7 futbolcuyu kadrosuna katarken, sezonun geride kalan bölümünde bu isimlerden beklediği katkıyı alamadı.

ELNENY İLK MAÇINDA KIRMIZI GÖRDÜ

Arsenal'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını eksik bırakırken, 3 maç ceza aldı. Elneny oynadığı karşılaşmalarda da beklentinin altında kaldı. "Teknik Direktör Avcı'nın Beşiktaş'ta Visca'sı olacak" denilen Tyler Boyd da şu ana kadar görev aldığı 5 lig maçında da sıfır çekti. Boyd geçen sezon Ankaragücü'ndeki performansını arttı.

DOUGLAS VE REBOCHO KULÜBEYE

Transferin son gününde santrfor olarak alınan ancak sağ açık oynayan Diaby ile sadece bonservisine 4.5 milyon euro ödenen N'Koudou da tıpkı Boyd gibi ne asist yapabildi, ne de gol atabildi. Kartal'ın kadrosuna kattığı diğer yeni isimleden Douglas ve Rebocho ise yavaş yavaş kulübeye mahkum oldular. Yeni transferler içinde takıma en fazla katkı sağlayan isem Victor Ruiz ise sakat.