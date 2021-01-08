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Spor

7 yaşındaki halterci o ülkede şampiyon oldu

Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, halterde 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı ulusal şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 22:12 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 22:12
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Kanada uyruklu 7 yaşındaki halterci Rory van Ulft başarısıyla profesyonel haltercilere taş çıkarttı. Van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı halter ulusal şampiyonu olarak ABD'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu. Halterden önce cimnastik eğitimi alan Ulft şampiyonluğun sırrını inanmak, azmetmek ve çalışmak olarak nitelendirerek, "Halter yapmaya başlayan yeni çocukların beni izlediklerini duymayı seviyorum. Umarım halter yapmak isteyen tüm çocuklara ilham verebilirim. Şampiyonluğumun yaşıtlarıma örnek olmasını diliyorum" dedi.

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