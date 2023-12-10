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Spor

700 milyon dolarlık rekor sözleşme! Ohtani tarihe geçti

MLB yıldız Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle 700 milyon dolarlık rekor bir sözleşme imzaladı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 13:00 - Güncelleme:
700 milyon dolarlık rekor sözleşme! Ohtani tarihe geçti
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Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) yıldız Japon oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Los Angeles Angels'tan ayrılmasının ardından boşa çıkan 29 yaşındaki Ohtani, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

ABD basını, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan Ohtani'nin, 10 sezon için Dodgers'tan 700 milyon dolar kazanacağını belirtti.

Atıcı ve vurucu özelliği bulunan ender oyunculardan Ohtani, bu sözleşmeyle New York Yankees forması giyen Aaron Judge'ı geçerek (9 sezon için 360 milyon dolar) lig tarihinin açık ara en fazla kazanan oyuncusu olacak.

  • Shohei Ohtani
  • beyzbol

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