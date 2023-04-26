76 yıl sonra bir ilk! Castellanos, Real Madrid'i darmaduman etti

İspanya La Liga'nın 31.haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi sahadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte 65 puanda kalan Real Madrid, en yakın rakibinden 1 maç eksik ile 11 puan fark yemiş durumda.

Lider Barcelona ise yarın akşam Rayo Vallecano'yu mağlup etmesi durumunda puan farkını 14'e çıkaracak.

76 YIL SONRA BİR İLK, GIRONALI TATY TARİHE GEÇTİ

Geceye damga vuran futbolcu Taty Castellanos, 76 yıl sonra Real Madrid'e 4 gol atan La Liga'daki 5. futbolcu oldu.



İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948) olarak biliniyor.



2023'TE REAL'E GOL ATAN İLK FUTBOLCU

Castellanos, 12,24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırmayı başararak 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

