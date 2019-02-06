8 bilete rezervasyon

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Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon Soldado, Valbuena, İsmail Köybaşı, kaleci Kameni, Neustadter, Frey, Tolga ve Mehmet Topal’ı kadroda düşünmediği iddia edildi. Yönetim de gideceklerle ilgili Yanal’ın raporu üzerine sezon sonu planlamasına start verdi.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu büyük oranda değiştirmeyi planlarken, mayıs ayından Benzia’dan sonra gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon için takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi. Yanal’ın Sarı-Lacivertli yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustatder, Michael Frey ve Tolga Ciğerci’nin bulunduğu öğrenildi.

5 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak. Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi. Sözleşmeleri haziranda sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek. 2020’ye kadar anlaşması olan Kameni ve Mehmet Topal ile 2022’ye kada sözmeşmesi bulunan Frey’e de takım bulmaları söylenecek.

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