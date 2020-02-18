18 Şubat 2020 Salı09:27 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:27

Malatya'yı yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Ligde üst üste alınan altı galibiyetle müthiş bir seri yakalayan Aslan, zirve ile arasındaki puan farkını da ikiye indirdi. Fenerbahçe ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesi moraller de tavan yaptı. Şimdi Fatih Terim ve kurmaylarının tek hedefi, pazar günü tarihî rakiplerini de yenerek şampiyonluk şanslarını iyice arttırmak. Bu yüzden tecrübeli teknik adam hafta boyunca ekstra mesai harcayacak. Florya'da dün yapılan çalışma ardından takıma bir gün izin Terim yaptığı konuşmada oyuncularına haftanın yol haritasını verdi.

"KADIKÖY ŞANSSIZLIĞINI YIKACAĞIZ"

Oyuncularını tebrik eden Fatih Terim "Son haftalarda çok iyi işler yaptık. Aldığımız galibiyetlerin yanı sıra, oyunumuzu da gün geçtikçe ileriye taşıdık. Söylemlerimiz sadece lafta bırakmadık. İcraatlarımızla da puan farkını erittik. Şimdi önümüzde derbi var. Bu bir günlük izinde kafanızı tamamen boşaltın. Dinlenin, sonrasında herkesi tam konsantrasyon geri bekliyorum. Her maçımız final. Bu da o final maçlarından biri. Bu hafta boyunca tek gündemimiz Fenerbahçe maçı olacak. Puan farkı açıldığında 8 de kapanır, 18 de demiştik. Şimdi de Kadıköy şanssızlığını yıkacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.

(Türkiye)