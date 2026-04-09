8. Etnospor Forumu Antalya'da Tamamlandı: ''Ethnosports 2027'' Vizyonu ve Küresel Barış Çağrısı Ön Plana Çıktı

Forumda, geleneksel sporların geleceğini şekillendiren "Ethnosports 2027" vizyonu ve dünyaya verilen güçlü barış mesajları dikkat çekti. Forumun kapanışında katılımcılara hitap eden Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte, geleneklerimizi korumanın ötesine geçerek daha güçlü bir hamle dönemine girmeliyiz. Dünyaya geleneksel sporların başarılarını daha gür bir sesle duyurmalıyız. Geleceğe dair umutlu hedefler belirlerken, bunu çatışmanın değil diyaloğun gölgesinde yapmalıyız. Bugünden itibaren ortak dilimiz barış olmalıdır." ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA "ETHNOSPORTS 2027" HEYECANI

Geleneksel sporların uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek amacıyla Antalya'da düzenlenen 8. Etnospor Forumu, dünya çapından spor camiasını, devlet temsilcilerini ve kültürel miras elçilerini bir araya getirdi. Etkinlik, Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt'ün "Çoklu Spor Etkinliklerinin Küresel Etkisi - 'Ethnosports 2027' Çerçevesi" başlıklı sunumuyla başladı ve geleneksel sporların geleceğinin masaya yatırıldığı çok sayıda panel ve oturumlar ile devam etti.

AFRİKA'DAN ASYA'YA ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANDI

Küresel çapta büyük ilgi gören foruma; Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabossynov, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Dr. Michael Degtyarev, Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif Salih El-Bekri, Kırgızistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Kurumu Başkanı Urmat Asanbaev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev katılım sağladı.

Ayrıca uluslararası dayanışmanın bir göstergesi olarak foruma; 10'un üzerinde ülkeden spor bakanları, yardımcıları ve ulusal spor komisyonu başkanları düzeyinde geniş çaplı katılım gerçekleşti. Düzenlenen Üst Düzey Bakanlar Paneli'nde, geleneksel sporların yerel sınırları aşarak dünyanın en prestijli çoklu spor organizasyonlarından biri olarak küresel bir saygınlığa ulaşması yönündeki ortak kararlılık vurgulandı. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise açılışta yaptığı konuşmada Etnospor'un gençleri bağımlılık ve yalnızlaşma gibi modern çağın risklerinden koruyan stratejik bir kalkan olduğunun altını çizdi.

İLETİŞİM PANELİNDE KÜRESEL MEDYA STRATEJİLERİ KONUŞULDU

Forum kapsamında "Ethnosports 2027" vizyonu doğrultusunda özel bir İletişim Paneli gerçekleştirildi. TürkMedya İcra Kurulu Üyesi Ziyad Varol'un moderatörlüğünü üstlendiği oturuma; Libya Ulusal Spor Gazetecileri Sendikası Başkan Yardımcısı Ali Sadek H. Hmedat, Spor Yönetimi Uzmanı Nada Vallone ve Olimpik Yayın Hizmetleri (OBS) Danışmanı Konstantinos Vernikos katıldı. Panelde geleneksel sporların küresel görünürlüğü, izleyici etkileşimi, hikaye anlatıcılığı ve Ethnosports 2027'nin küresel medya konumlandırması üzerine uygulanabilir stratejiler ele alındı.

GELENEKSEL SPORLAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Gerçekleşen oturumların ardından 8. Etnospor Forumu, geleneksel sporların gelişimine ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan kişi ve kurumların onurlandırıldığı "Geleneksel Sporlar Ödülleri" töreniyle tamamlandı.

Ödül almaya hak kazanan isimler ve kurumlar şu şekilde sıralandı:

* Liderlik Ödülü: Kassym-Jomart Tokayev (Kazakistan)

* Uluslararası Sponsorluk Ödülü: Halkbank

* Akademisyen Ödülü: Prof. Dr. Roland Renson (Belçika)

* Medya ve İletişim Ödülü: TASS (Rusya)

* Geleneksel Spor Organizasyonu Ödülü: Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu

* Genç Geleneksel Sporcu Ödülü: Rabiatulhusna Izzah Binti Abdul Rahman (Malezya)

* Yetişkin Geleneksel Sporcu Ödülü: Galina Zhavoronkova (Belarus)

Üye Performans Ödülleri: Etkinlikte ayrıca Dünya Etnospor Birliği'nin amaçları doğrultusunda üstün performans gösteren kurumlara da ödülleri takdim edildi:

* Romanya Oina Federasyonu

* Geleneksel Okçuluk Derneği

* Dünya Alış Federasyonu

* Azerbaycan Ulusal Sporlar Birliği

* Litvanya Etnospor Komitesi

Forum, geleneksel sporların geleceğine yönelik yayımlanan sonuç bildirgesi ve çekilen aile fotoğrafları ile sona erdi.