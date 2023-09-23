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Spor

8 gollü karşılaşmada kazanan Nantes!

Ligue 1'de Nntes evinde Lorient'i 5-3'lük skorla devirdi. Eski Galatasaraylı Mustafa Muhammed galibiyeti getiren gollerden birini kaydetti.

23 Eylül 2023 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
8 gollü karşılaşmada kazanan Nantes!
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Fransa Ligue 1 6. hafta karşılaşmasında Nantes sahasında ağırladığı Lorient'i 5-3 mağlup etti.

Nantes'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Matthis Abline, 46. dakikada Eray Cömert, 55. dakikada Mustafa Muhammed 83. dakikada Florent Mollet ve 90+8'de Moses Simon kaydetti. Lorient'in gollerini de 6. dakikada Eli Kroupi,75. dakikada Romain Faivre ve 85. dakikada Tosin Aiyegun attı.

Nantes'de Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert maçta 90 dakika forma giydi.

Nantes bu galibiyetle beraber puanını 8'e yükseltirken, Lorient ise 6 puanda kaldı.

Nantes bir sonraki karşılaşmasında Rennes deplasmanına giderken, Lorient sahasında Montpellier'i ağırlayacak.

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