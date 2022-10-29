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Spor

8 gollü maçta 3 puan Bayern Münih'in

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Mainz'i 6-2 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
8 gollü maçta 3 puan Bayern Münih'in
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Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih ile Mainz karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 6-2'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Serge Gnabry, 28. dakikada Jamal Musiala, 43. dakikada Sadio Mane, 58. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mathys Tel ve 86. dakikada Eric Maxim Choupo - Moting kaydetti. Mainz'ın gollerini 45+4. dakikada Widmer ve 82. dakikada Ingvartsen kaydetti.

Bayern Münih'te Sadio Mane 43. dakikada, Mainz'da Burkardt 45+3. dakikada penaltı vuruşlarından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 25 puana yükseldi. Mainz ise 18 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Mainz ise Wolfsburg'u ağırlayacak.

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